O deputado estadual Wallber Virgolino (PL) expressou sua confiança no poder da direita nas próximas eleições municipais de João Pessoa. Em entrevista recente, Virgolino destacou a força do grupo político conservador na capital paraibana e previu um cenário desafiador para o atual prefeito, Cícero Lucena (Progressistas).

– O prefeito Cícero Lucena contava com o PT, contava com a força da esquerda em João Pessoa, mas nós somos mais fortes aqui. Eu sou o deputado estadual mais votado da direita em João Pessoa, Cabo Gilberto o federal e Sérgio Queiroz o senador. Já demonstramos que temos força em João Pessoa e vamos demonstrar novamente nas eleições de 2024 – declarou.

O deputado estadual enfatizou a relevância dos resultados das últimas eleições, nas quais ele, Cabo Gilberto e Sérgio Queiroz obtiveram expressiva votação, consolidando a presença da direita no cenário político local.

Para Virgolino, esses resultados são um indicativo claro de que a população pessoense está alinhada com as propostas e valores defendidos por seu grupo político.

Veja a entrevista no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui