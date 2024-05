Deputado cobra nova convocação dos gestores da Educação na ALPB

O deputado estadual George Morais (União Brasil), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), cobrou nesta terça-feira (28) o comparecimento dos gestores da pasta da Educação do Estado para debaterem o atual cenário educacional paraibano.

– A Comissão de Educação, da qual sou membro titular, aprovou nova convocação dos gestores da educação paraibana, dentro do que prega o regimento interno, que diz que é competência das comissões temáticas aprovarem tais requerimentos e diante do não atendimento nem da convocação obrigatória, nem do convite facultativo por parte desses gestores, a comissão insiste nesse diálogo que entendemos como necessário – afirmou.

Segundo o parlamentar, a iniciativa se faz necessária diante da ausência de respostas por parte da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia às solicitações feitas pela Comissão. “Procuraremos a mesa diretora da assembleia para que novamente sejam realizadas as convocações o mais breve possível”, acrescentou.

Veja a entrevista no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui