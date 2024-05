O líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Chico Mendes (PSB) é da mesma opinião que o colega de bancada, deputado Chió (REDE), que disse que o secretário da Educação, Roberto Araújo de Souza deveria aproveitar a oportunidade e comparecer a audiência no Poder Legislativo para expor as ações do governo nesta área para mostrar o que de bom o governo está fazendo em todo o estado.

Para o líder, não há dificuldade, de qualquer auxiliar do governo principalmente, agora que a convocação foi transformada em convite, em aceitar participar da audiência para prestar esclarecimentos e falar sobre o governo e as pautas que interessam à Paraíba.

“O governador João Azevedo tem feito uma administração tão democrática que tem dado lições para o Brasil inteiro e para a história, inclusive, na minha concepção, o governador com esse modelo, com esse comportamento, esse jeito novo de fazer gestão pública estadual entra para a histórico, Então, não vejo dificuldade de o secretário comparecer a esta Casa”, destacou.