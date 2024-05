Deputado diz que Cícero Lucena tem fé no possível apoio do PT

O deputado estadual Hervázio Bezerra, do PSB, expressou otimismo em relação ao possível apoio do Partido dos Trabalhadores (PT) à reeleição do atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do Progressistas.

“Ele (Cícero) é um homem que tem fé e ainda acredita que possa ter o apoio do PT”, declarou.

O deputado destacou que, ao contrário da sua primeira eleição, o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) não terá o mesmo suporte em João Pessoa.

Hervázio Bezerra enfatizou a importância da decisão do PT e demonstrou confiança no sucesso da reeleição de Cícero Lucena e seu vice, Léo Bezerra (PSB).

“Vamos aguardar a decisão do PT, que iremos para a luta para reeleger o prefeito Cícero e Léo Bezerra”, concluiu.