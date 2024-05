Cartaxo segue em defesa de candidatura própria do PT em João Pessoa

Em entrevista a uma emissora de rádio, o deputado estadual Luciano Cartaxo falou sobre o recente anúncio do Partido dos Trabalhadores (PT) de lançar candidatura própria para a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) nas eleições de 2024.

Cartaxo, que há mais de um ano defende essa estratégia, expressou satisfação com o apoio de várias lideranças do partido, incluindo o deputado Luiz Couto, o ex-governador Ricardo Coutinho e Estela Bezerra.

Ele destacou a importância do apoio que recebeu de figuras proeminentes do partido e não poupou críticas ao setor de infraestrutura da gestão do prefeito Cícero Lucena, citando ordens de serviço que, segundo ele, não foram executadas pela PMJP.

Cartaxo também enfatizou a necessidade de o PT ter uma candidatura forte e competitiva na eleição majoritária para garantir uma boa representação na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

Quando questionado sobre sua permanência na base de situação na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), especialmente em relação ao apoio do governador João Azevêdo à reeleição de Cícero Lucena, Cartaxo foi claro:

“O governador tomou a posição de fazer aliança com o PP apoiando o prefeito Cícero. Se o governador tomou a posição dele, estou tomando a minha”, declarou.