O secretário estadual de Educação, Roberto de Souza, se disse pronto para participar da audiência pública que será promovida pela Assembleia Legislativa da Paraíba, para responder quaisquer que sejam as dúvidas dos deputados.

Agora, sob a proposta de uma nova convocação aprovada no âmbito da Comissão de Educação da ALPB, o secretário disse em entrevista concedida à imprensa, nesta segunda-feira (27), que não há nenhuma dificuldade em se fazer presente ao Poder Legislativo e que estava preparado desde a primeira convocação, que foi transformada em convite para comparecer a Casa.

“Mas, com a mudança, não ficou definida uma nova data. Portanto, isso ficou no limbo. Simples assim”, destacou ele sobre o imbróglio que se transformou o assunto entre os deputados com relação a mudança, muito embora, a convocação tenha sido aprovada por maioria e no caso, qualquer auxiliar que descumprir incorre em crime de responsabilidade, diferente de um convite.

Indagado se ele poderia dizer quais as intenções de alguns deputados por trás da convocação, especialmente do líder da oposição, deputado George Morais, autor do requerimento, o secretário respondeu “que está tão envolvido no trabalho, até porque a Educação é uma pasta que exige muito de um secretário e de todo seu staff, que pouco se ocupa a pensar em questões políticas”.

“Não faço conjecturas e quase não entro nesse tipo de discussão. Honestamente, estou sempre à disposição, recebo sempre qualquer parlamentar que nos procure. Criamos na Secretaria uma assessoria para atender prefeitos e deputados e isso funciona. Hoje mesmo estavam lá alguns políticos sendo atendidos pela nossa equipe, encaminhando suas demandas e atenderemos aquilo que for possível”, garantiu.