Morre vereador de João Pessoa; prefeito divulga condolências

O prefeito Cícero Lucena manifestou pesar pela morte do vereador Professor Gabriel, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (27), no Hospital da Unimed, em João Pessoa. O parlamentar não resistiu a complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico sofrido há cerca de oito dias. Ele passou por uma cirurgia para retirada de coágulo na cabeça, mas não resistiu.

Professor Gabriel foi vitimado por um AVC (acidente vascular cerebral) e estava internado no Hospital da Unimed, na capital, tendo falecido na madrugada desta segunda-feira.

O parlamentar estava no seu terceiro mandato na Câmara Municipal de João Pessoa e sua principal bandeira defendida era a área da Educação.

O prefeito utilizou as suas redes para enviar palavras de pesar e tristeza pelo fato trágico. “Defensor incondicional da escola pública, Gabriel fez de seu mandato um espaço para os grandes debates e para a defesa do ensino de qualidade. Sua partida deixa a todos nós despedaçados, restando aos amigos, familiares e eleitores guardar na memória sua humildade de espírito público”, descreveu Cícero Lucena.

Confira na íntegra:

“Recebi com profunda tristeza a notícia da morte do vereador Professor Gabriel, um bom amigo e excelente parlamentar que representou com entusiasmo, brilho e altivez os professores de João Pessoa.

Defensor incondicional da escola pública, Gabriel fez de seu mandato um espaço para os grandes debates e para a defesa do ensino de qualidade. Sua partida deixa a todos nós despedaçados, restando aos amigos, familiares e eleitores guardar na memória sua humildade de espírito público.

Meus sentimentos a todos que compartilham desta dor”.