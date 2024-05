Luciano Cartaxo: Nossa Capital vai voltar a ser governada pelo PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) bateu o martelo: terá candidatura própria a prefeito de João Pessoa. O nome que vai representar o partido será escolhido por consulta à população por meio de pesquisa de intenção de votos.

A deliberação foi da Executiva Nacional do partido, que por ampla maioria (19×1) decidiu nesta segunda-feira (27) por esta estratégia.

Luciano Cartaxo, que já foi prefeito da Capital por dois mandatos, é um dos nomes cotados para a disputa e comemorou a decisão, reforçando que desta forma o partido terá um candidato com reais chances de vitória nas urnas.

“A direção nacional demonstrou maturidade e bom senso. O que está em jogo é o projeto político representando pelo presidente Lula: trabalhar com humanidade, sensibilidade e para o desenvolvimento das pessoas. O partido precisa de uma candidatura forte, com reais chances de vitória para a capital paraibana voltar a investir no povo. Sem dúvidas o PT deu hoje um passo muito importante em direção à vitória na eleição de outubro”, disse Cartaxo por intermédio de sua assessoria, reforçando que está muito confiante na escolha do seu nome como pré-candidato do partido.

“Estou muito feliz com o resultado e confiante em nosso desempenho, tanto na pesquisa interna que o partido vai realizar quanto também na nossa vitória em outubro. Tenho experiência comprovada, realizações frutos dos meus dois mandatos como prefeito. Posso com muita tranquilidade fazer a comparação entre gestões com o atual prefeito. Tenho o que mostrar, tenho densidade eleitoral e a confiança do povo. Nossa Capital vai voltar a ser governada pelo PT. Ao lado do presidente Lula vamos trabalhar muito pelo povo de João Pessoa”, acrescentou Cartaxo.