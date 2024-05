Cúpula do PSD mantém pré-candidatura a prefeito de Campina Grande

A vereadora Eva Gouveia, presidente do PSD em Campina Grande, e o secretário executivo de Articulação Política do Estado, João Paulo Freire, foram recebidos no último final de semana, em São Paulo, pelo ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda.

O PSD/CG, agora com o renovado aval de Kassab, mantém a pré-candidatura à prefeitura, e só cogita alianças no 1º turno com a possibilidade de participação na chapa majoritária.

O PSD conta formalmente com duas prefeitáveis: a vereadora Eva e a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Rosália Lucas.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

