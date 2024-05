Romero Rodrigues nega que tenha anunciado datas para divulgação de pré-candidatura

“É tudo fake news”. Foi o que declarou o deputado federal, Romero Rodrigues sobre já ter anunciado datas para divulgar a sua pré-candidatura a prefeito de Campina Grande. Como já foram publicadas várias datas, o deputado resolveu se manifestar sobre o assunto e negou.

Em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (24), o parlamentar teve que desmentir mais uma data que, segundo ele, foi “fabricada por alguém e divulgada no nome dele”.

“Todos os dias anunciam uma data, que vai ser no dia 29, que vais ser no dia 15, e que já tem um vídeo meu pronto, mas isso tudo é fake news e que, infelizmente, faz parte do do cotidiano da vida de todos nós”, disse.

Segundo ele, quando houver uma vacina contra as fake news, todo mundo vai usar da forma que melhor convier. “Então , é isso”, arrematou o deputado, que ainda não se decidiu se vai ou não disputar a Prefeitura de Campina Grande, o que tem provocado muita polêmica nos bastidores da política paraibana.