Dirigente do PCdoB: não existe hesitação quanto à candidatura de Inácio Falcão

Dirigente municipal e estadual do PCdoB, o sindicalista José do Nascimento Coelho disse ontem que inexiste um ambiente de dúvida dentro do partido ou da federação, como sugeriu em entrevista a vereadora Jô Oliveira, acerca do processo eleitoral em Campina.

“A Plenária da última segunda-feira foi pra valer. É uma decisão das instâncias do PCdoB municipal, estadual e nacional. Não tem ´mas mas´,” afirmou Coelho.

Ele reiterou que “é uma posição do partido e de representantes da ´Federação Fé e Esperança´ (PT e PV). A candidatura de Inácio Falcão foi aprovada em todas as instâncias partidárias”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

