Aparte: presidente do TCU defende nova reforma na Previdência

O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, alertou para a necessidade de novas reformas na Previdência, destacando a desproporção dos déficits entre diferentes setores.

Segundo Dantas, em reportagem do jornal Folha de São Paulo, enquanto o déficit per capita no INSS é de R$ 9,4 mil, e entre servidores civis é de R$ 69 mil, para os militares o valor chega a R$ 159 mil.

Ele sugere que as mudanças comecem pelos militares, que não foram incluídos na reforma da Previdência anterior.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

