Vice-presidente do PCdoB revela se votaria em Romero Rodrigues

Na última segunda-feira, 20, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Campina Grande, anunciou oficialmente a candidatura do deputado Inácio Falcão à prefeitura da cidade. O evento, que atraiu diversos membros e simpatizantes do partido, marcou um passo importante na estratégia política do PCdoB para as eleições municipais.

A vice-presidente do partido, a vereadora Jô Oliveira, não esteve presente no evento e justificou a ausência por problemas de saúde, mas em entrevista à imprensa, revelou que é preciso unificar as oposições na cidade.

– Enquanto diretoria e vice-presidente do partido, não temos nenhum outro posicionamento. O PCdoB já vem sinalizando desde o ano passado o indicativo do nome de Inácio Falcão quando o fórum se reuniu e apontou o nome de Inácio, de Jhony Bezerra, do PSOL, e tantas outras candidaturas que têm se colocado nesse campo. Esse campo agora precisa desse afunilamento, pois já estamos em maio. Essa ação do PCdoB marca isso. Esse movimento de colocar o nome dele faz parte de um contexto que outros partidos vão colocar. Precisamos marcar posição e de um nome que agregue para não parcelar os nomes. A fala da unidade não é algo que colocamos de agora – enfatizou.

A vereadora também abordou a possibilidade de uma aliança com outros partidos, mencionando especificamente o nome de Romero Rodrigues, filiado ao Podemos, como uma hipótese a ser considerada no futuro.

– A gente precisaria avaliar os cenários. Se o PCdoB não tivesse candidatura, mas tem. Como estamos falando em projeção, acredito que o nome do PCdoB continue na disputa. Caso não, aí vamos avaliar, até mesmo porque Romero não é candidato ou pelo menos não disse que será candidato – pontuou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

