Em entrevista ao ParaibaOnline, o vereador Anderson Almeida, mais conhecido como Anderson Pila, esclareceu a posição do grupo de oposição em Campina Grande em relação às próximas eleições municipais.

Pila ressaltou que a oposição está unida em torno de um projeto próprio e não conta com uma aliança com Romero Rodrigues, do Podemos.

– A oposição em Campina Grande é formada por todo aquele que é contra a atual gestão, contra o modelo que está implantado na cidade. Devemos agregar toda essa oposição e dialogar por um projeto que não deve ser individual e sim coletivo para tirar Campina do marasmo dessa gestão. Todos nós, mesmo propondo cada um no seu campo, Inácio Falcão no PCdoB, André Ribeiro no PDT, Eva Gouveia e a secretária Rosália Lucas no PSD, Doutor Jhony, esse sim nosso candidato, no PSB, mas em um certo momento temos que juntar esses nomes, sair do personalismo e chegar a um nome – afirmou.

O vereador destacou que o grupo não está à espera de Romero Rodrigues, afirmando que a oposição tem autonomia e a força do projeto liderado pelo governador João Azevêdo (PSB).

– Não estamos esperando por Romero. Nós temos um projeto próprio, um projeto do governador João Azevêdo, de um modelo de gestão, que avança pela Paraíba e pode avançar em Campina Grande. O projeto será encabeçado pelo Doutor Jhony Bezerra – destacou.