Nesta terça-feira (21), o deputado Sargento Rui da Silva, filiado ao Partido Liberal (PL), tomou posse na Assembleia Legislativa da Paraíba, substituindo o deputado Sargento Neto. Rui, que estava como suplente, assumiu o mandato com a promessa de realizar uma oposição construtiva e voltada para os interesses do povo paraibano.

Em entrevista à imprensa, Rui destacou a importância de representar todas as regiões do Estado, enfatizando a votação expressiva que recebeu tanto na capital João Pessoa, quanto no interior da Paraíba. O novo deputado garantiu que irá visitar todas as localidades do Estado.

– Nossa maior votação foi em João Pessoa e no interior, mas vamos visitar todos os locais do Estado. Vamos fazer uma oposição sadia, que valoriza o paraibano. Eu e o Sargento Neto temos as mesmas pautas. Somos bolsonaristas nas ideias, temos pautas e elas precisam ser postas. Somos oposição, mas uma oposição que agregue ao paraibano – afirmou Rui.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

