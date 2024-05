Foi realizado na última segunda-feira (20) na AABB, em Campina Grande, o encontro de lançamento da pré-candidatura a prefeito da cidade do deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB).

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (22), Glauce Jácome, presidente da federação partidária composta por PCdoB, PT e PV, destacou o clima de entusiasmo e a demanda por mudança que marcaram a plenária. Glauce enfatizou que a candidatura de Inácio Falcão é uma resposta ao desejo de transformação expressado pela população campinense.

– Foi uma plenária popular. Tivemos uma grande presença de lideranças de cada canto da cidade. Teve povo, mulheres, jovens e a ideia que se passou é a de mudança. Campina tem colocado isso, mudança é a palavra de ordem. Houve um grande abraço do projeto do PCdoB que está avançando para ser o projeto da federação e quiçá do projeto do Fórum Pró-Campina. Precisamos considerar a potência, a força popular do nome do deputado Inácio Falcão. Da parte do PCdoB isso já está consagrado há tempo, vamos afirmando como uma candidatura necessária – pontuou.

Questionada se a ausência de lideranças de outros partidos na plenária é uma resposta sobre não considerar a candidatura de Inácio legítima, Glauce revelou que não tem esse sentimento. “Não considero que haja um boicote à candidatura, a plenária era do PCdoB”.

A presidente também ressaltou a importância da união das forças progressistas para construir uma alternativa sólida e viável para Campina Grande. Segundo ela, o apoio crescente ao nome de Inácio Falcão demonstra a confiança da população no projeto apresentado pelo PCdoB e seus aliados.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

