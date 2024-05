Partido Novo vai realizar encontro com lideranças em João Pessoa

No próximo sábado, 25, a cidade de João Pessoa será palco de um encontro promovido pelo Partido Novo.

A reunião acontecerá na orla de Tambaú e contará com a presença do presidente nacional da legenda, Eduardo Rodrigo, além de quadros relevantes do partido.

O anúncio foi feito pelo vereador Coronel Sobreira, que destacou a importância do evento para o fortalecimento do partido na região.