Novo deputado da Paraíba busca votos para se eleger vereador

O suplente de deputado pelo Partido Liberal, Sargento Rui da Silva Nóbrega, foi empossado ontem na Assembleia Legislativa da Paraíba, substituindo ao deputado Sargento Neto (PL), que assumiu a Secretaria de Serviços Urbanos de Campina Grande.

Ele obteve 15.760 votos nas eleições de 2022 e há 22 anos integra a Polícia Militar da Paraíba.

“Gostaria de agradecer a todos os policiais militares. Nosso foco foi para os policiais, os bombeiros, os policiais penais, assim como os vigilantes. Estamos aqui para defender a bandeira da segurança pública”, disse o novo parlamentar em seu discurso de posse.

“A polícia é uma categoria desvalorizada pelos governos”, comentou Sargento Rui, em entrevista.

Ele tem a expectativa de ficar até o final do ano no exercício do mandato.

O novo deputado – que se considera “um bolsonarista nas ideias” – informou que vai tentar conquistar um mandato de vereador em João Pessoa nas eleições de outubro próximo.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

