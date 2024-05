Deputado comanda audiência para construção do orçamento estadual de 2025

Nesta quarta-feira (22), o deputado estadual Jutay Menezes (Republicanos), presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), conduziu uma audiência pública em João Pessoa para discutir o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária 2.056/2024.

A ação marca o início da construção da peça orçamentária estadual para 2025. A próxima audiência ocorrerá na sexta-feira (24) na Câmara Municipal de Sousa, às 9h.

Jutay destacou que as audiências públicas visam assegurar que os recursos sejam distribuídos de maneira equitativa em todas as regiões do estado, cobrindo áreas como saúde e infraestrutura.

O secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, apresentou as expectativas e prioridades do estado para o próximo orçamento, enfatizando a importância de manter o equilíbrio fiscal.