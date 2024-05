O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho disse que vai aguardar a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para participar do lançamento da chapa proporcional, já que o partido vai apoiar a reeleição do prefeito Cícero Lucena. (PP)

Ele garantiu que Kassab vai estar presente na convenção partidária, que deverá ser realizada tão logo se inicie o prazo previsto pelo calendário eleitoral, que é no período de 20 de julho a 5 de agosto.

“Acredito que faremos nossa convenção logo no começo, é só uma questão de ajuste de agenda entre o presidente Kassab e a senadora Daniela Ribeiro (presidente do PSD na Paraíba) para

reunirmos toda a documentação necessária e fazermos o registro dos candidatos”, atestou Dinho.

Definidas as candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.