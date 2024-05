O deputado Dr. Tarciano Diniz (União Brasil) fez duras críticas em relação à falta de segurança na Paraíba e o crescente índice de criminalidade no Estado. Ele cobrou ao governador João Azevêdo (PSB) o concurso para cobrir um déficit de 12 mil policiais.

Diniz disse reconhecer o trabalho do comandante geral Sérgio Fonseca, que, segundo ele, não é um homem de gabinete, trabalha nas ruas, mas não tem material humano para garantir a segurança em todo Estado. Conforme o parlamentar, o ideal seria abrir vagas para 12 mil homens, mas 8 mil já corrigiria o déficit inicial.

O deputado ainda frisou que o número de 22 mil policiais que o governador disse que iria disponibilizar para garantir a segurança dos festejos juninos, especialmente em Campina Grande, não corresponde com a verdade, uma vez que o efetivo da Paraíba é de menos 9 mil policiais na ativa na Polícia Militar.

“A nossa briosa Polícia trabalha com menos de 50% do contingente de militares. O governador está muito mal informado por sua equipe, quando falou que há 22 mil policiais no Estado. Acho que ele não fala dos números da Paraíba. Temos debatido nesta Casa , desde o ano de 2019, a necessidade de um concurso público com pelo menos 8 mil vagas para a Polícia Militar para corrigirmos o déficit do contingente no estado”, destacou.

Segundo ele, das 18 cidades que compreendem a região do Vale do Piancó, seu reduto eleitoral, apenas 11 têm a presença diária da Polícia e a falta dela tem alavancado o número de assaltos, a consequente onda de roubos e furtos em lojas. “Essa tem sido a realidade dos 223 município da Paraíba”, argumentou.