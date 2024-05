“A Secretaria de Saúde do Estado está praticamente acéfala. O secretário Jhony Bezerra (foto) só está preocupado em fazer pré-campanha (a prefeito) em Campina Grande”, afirmou ontem o novo líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa, do União Brasil.

– O secretário deveria se afastar de suas funções para efetivamente fazer campanha político-partidária – acrescentou Morais na ´Arapuan FM´.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.