Como a reunião foi online com a direção nacional do PT e o Grupo de Trabalho Eleitoral, os dirigentes do partido de João Pessoa se retiraram do encontro porque, mais uma vez, foi adiada a decisão sobre o processo eleitoral na capital paraibana.

Ainda não se sabe se o partido vai disputar a prefeitura com candidatura própria ou se vai apoiar a reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP).

Conforme o presidente municipal, Marcus Túlio, parece também não haver consenso entre os dirigentes nacionais e o GTE, mas vem alertando sobre os riscos do adiamento da decisão de João Pessoa sobre a possibilidade da mudança de tática eleitoral.

“Mas, eu vou acatar a decisão que vier da nacional. Se for para manter a decisão que foi tomada pela base de candidatura própria, nós vamos construir essa questão, se for alterado para uma aliança nós também vamos construir e se isso acontecer será em virtude de fortalecer o presidente. Agora, o que a gente não pode é manter essa indefinição porque vai causar prejuízo a qualquer alternativa de construção majoritária”, destacou.

Para o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, a decisão de João Pessoa não é uma decisão qualquer, mas uma decisão que tem reflexo em 2026.

“Nós estamos num processo extremamente duro contra o fascismo no país, governando o Brasil, fazendo as mudanças necessárias com o presidente Lula e direção nacional sabe desses reflexos e achou melhor adiar mais uma pouco essa questão de João Pessoa, assim como de outras capitais”, alegou.