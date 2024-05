A deputada Cida Ramos (PT) negou que esteja fazendo parte da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, muito embora tenha se posicionado contra a algumas matérias do governo. O voto da deputada tem sido contado como ponto pelo novo líder da oposição, o deputado George Morais (União Brasil).

Cida Ramos disse ser uma deputada que tem reconhecimento das suas posições, do seu trabalho e que não para.

“Eu sou uma deputada que sou respeitada pelos demais deputados e isso me orgulha muito. O Partido dos Trabalhadores tem posicionamento municipal e estadual de apoio ao governo João Azevêdo. O presidente Lula é aliado do governo João Azevêdo. Eu sou uma deputada de partido”, disse.

A parlamentar lembrou que já conversou com as direções do PT e disse que também é uma deputada que vota de acordo com as pautas às quais assumiu compromisso com os segmentos e com a população.

“Então, a minha oposição na Assembleia, quando voto em uma pauta contrária, é porque estou votando com os compromissos, que assumi com o povo paraibano. Não tem essa história de que sou uma deputada da oposição”, destacou.