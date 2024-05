Nesta segunda-feira, 20, a cidade de Campina Grande será palco de um importante encontro da federação partidária composta pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Verde (PV) e Partido dos Trabalhadores (PT). O evento, promovido pelo deputado estadual e prefeitável Inácio Falcão (PCdoB), ocorrerá às 17h na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e promete reunir lideranças políticas e partidárias da cidade e do Estado.

Em entrevista ao ParaibaOnline, o deputado Inácio Falcão destacou a importância do encontro e fez um convite aberto a todas as forças políticas da região.

– Quero convidar todos os partidos para esse momento de debate político em Campina Grande. O governador é peça principal desse debate, os colegas vereadores, deputados, vamos promover esse momento de reflexão da oposição na cidade – pontuou.

O parlamentar também ressaltou os esforços que têm sido feitos em âmbito nacional para fortalecer a federação partidária e buscar apoio para as próximas eleições. Ele revelou que considera a sua candidatura à Prefeitura de Campina Grande “irreversível”.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

