Eliza Virgínia assume suplência na Câmara, mas de olho na reeleição de vereadora

A vereadora Eliza Virgínia (PP) assume pela segunda vez, o seu mandato de suplente na Câmara Federal com a saída do colega de bancada, deputado federal, Mersinho Lucena (PP), que vai tirar licença por 4 meses para cuidar da reeleição do pai, prefeito Cícero Lucena (PP) e da eleição da mulher, Camila Holanda, que vai disputar a vice-prefeitura no município de Cabedelo pelo Avante, indicada pelo atual prefeito, Vitor Hugo, presidente da legenda na Paraíba.

A vereadora avisou que assumirá a suplência, mas seu objetivo está na reeleição de vereadora na Câmara Municipal de João Pessoa. “Estou pronta, sempre pronta. O soldado é aquele que fica treinando o tempo todo para entrar no campo de batalha a qualquer momento. Eu sempre estarei pronta para assumir os desafios que Deus nos concede”, disse.

A parlamentar disse ainda que assume o cargo da mesma forma que fez quando foi candidata a deputada federal e assumiu o mandato, deixando a população muito consciente, que é pré-candidata a vereadora. No período da convenção, vou entrar como candidata. Passarei dois dias ou três dias em Brasília,e volto para fazer a campanha e trabalhando como sempre fiz”, enfatizou.

Eliza Virgínia disse que vem conversando com o titular do mandato, afirmando que os dois têm muito coisa em comum, até porque pertencem a um partido de centro e sem extremismos, que vai atuar em conjunto com a linha de trabalho de Mersinho Lucena e com a gestão do prefeito de João Pessoa para trazer cada vez mais benefícios para a cidade.