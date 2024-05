Câmara de Campina Grande: Sessão debate temas do Conselho Tutelar

Na manhã desta sexta-feira (17), a Câmara Municipal de Campina Grande realizará uma sessão especial para debater temas relacionados ao Conselho Tutelar do município.

A iniciativa partiu do vereador Napoleão Maracajá (PT), que em entrevista à Rádio Caturité FM, ressaltou a importância da discussão para o fortalecimento da entidade e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

– Fomos procurados por membros do Conselho Tutelar solicitando um espaço para discussões, e como amanhã é dia de combate à exploração e abuso contra crianças e adolescentes, teremos esse momento hoje. Nós temos problemas que os conselheiros enfrentam, áreas com dificuldades para se trabalhar na cidade, a infraestrutura deles… Acho que o mais importante é apontar caminhos e soluções, pois entendemos a importância do trabalho dos conselheiros – salientou.

A sessão deve contar com a presença de conselheiros tutelares, representantes de entidades da sociedade civil e autoridades municipais.