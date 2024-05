O deputado Chico Mendes (PSB), pré-candidato à Prefeitura de Cajazeiras, falou ao ParaibaOnline sobre as disputas políticas na cidade e sua decisão de recorrer à Justiça contra agressões e disseminação de fake news por parte de seus opositores.

– Esse povo que administra a cidade há anos não deu as respostas que as pessoas precisam e agora a mudança é necessária. Como eles não aceitam que as vozes das ruas pedem a nossa candidatura, se voltaram contra todos, mas a política não tem espaço para intolerância, fake news e palavrões. Eu não vou fazer isso porque a minha educação não me permite, então vou à Justiça – afirmou o parlamentar.

Chico Mendes ressaltou a importância de um debate político saudável e rejeitou ações que buscam desqualificar os candidatos por meio de ataques pessoais e disseminação de informações falsas.

Veja a declaração do deputado em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

