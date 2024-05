Deputado afirma que PT terá candidatura própria em João Pessoa

O deputado estadual Luciano Cartaxo, representante do Partido dos Trabalhadores (PT), declarou que está confiante na decisão de lançar uma candidatura própria do partido em João Pessoa, destacando que seu nome está à disposição para a disputa eleitoral.

– Tenho certeza que teremos candidatura própria em João Pessoa e o meu nome está à disposição do partido. Teremos uma reunião nesta quinta-feira (16) com lideranças do PT em João Pessoa. Vamos deliberar sobre esse tema, e o objetivo da reunião é superar as divergências para que a gente possa entrar com condições de vencer as eleições na capital – afirmou Cartaxo.

A declaração do deputado reforça a expectativa em torno da definição da estratégia eleitoral do PT na capital paraibana. A reunião agendada para esta quinta-feira será um momento crucial para alinhar as posições internas do partido e consolidar ou não uma candidatura.

Veja a afirmativa do deputado em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

