O secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Jhony Bezerra, que também se coloca como prefeitável em Campina Grande pelo PSB, trouxe à tona recentemente a perspectiva de liderar a chapa de oposição na cidade.

Em uma declaração, ele enfatizou sua disposição para a responsabilidade, reiterando seu compromisso com a cidade e destacando o apoio contínuo do governador João Azevêdo ao emblemático São João de Campina Grande.

Bezerra enfatizou que sua eventual candidatura não seria um projeto pessoal, mas sim uma oportunidade para somar esforços e contribuir com o desenvolvimento da cidade.

Ele destacou a presença marcante do governo estadual nas celebrações do São João, sublinhando investimentos significativos em áreas cruciais, como segurança e saúde. O secretário mencionou a instalação de uma unidade de UTI dentro do Parque do Povo, bem como recursos destinados às quadrilhas juninas e aos barraqueiros.

Questionado sobre o cenário político, o secretário demonstrou abertura para liderar a chapa de oposição, desde que seu nome reúna apoio suficiente para tal empreitada. Ele destacou a importância de uma liderança que seja capaz de agregar forças e trabalhar em prol dos interesses da cidade.

Ouça a entrevista completa.