O Partido dos Trabalhadores (PT) de João Pessoa está prestes a definir o seu rumo nas próximas eleições municipais.

O deputado Luciano Cartaxo confirmou que o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do partido terá uma reunião amanhã (16) para discutir estratégias e possíveis cenários políticos.

“Amanhã, no final da manhã, o Grupo de Trabalho Eleitoral do PT fará uma reunião com lideranças do PT aqui de João Pessoa, semelhante àquela que aconteceu quando o PT definiu que teria candidatura própria”, afirmou.

A expectativa é que durante essa reunião sejam debatidas as opções do partido, incluindo a possibilidade de candidatura própria ou o apoio a Cícero Lucena, pré-candidato pelo Progressistas. A decisão final será anunciada na próxima segunda-feira, 20.