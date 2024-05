Vereador campinense ameaça desistir da reeleição e cobra da direção do PP

A filiação ao Progressistas do pré-candidato a vereador Paulo Falcão, primo do deputado estadual (e prefeitável do PCdoB) Inácio Falcão, ainda não está pacificada dentro da legenda em Campina Grande.

O vereador Rostand Paraíba (PP) disse, no final de semana, que se Inácio não desistir da candidatura – diante da esperada consumação da candidatura a prefeito do deputado Romero Rodrigues (Podemos) -, ele não aceitará a manutenção da candidatura de Paulo à vereança.

“Seria uma luta desigual. E, dessa maneira, eu iria preferir desistir de disputar a reeleição. Espero que o vice-governador Lucas Ribeiro resolva essa situação”, assinalou Rostand.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

