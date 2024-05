Presidente da ALPB pretende arrecadar R$200 mil para as vítimas do RS

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, nesta terça-feira (14), o projeto de Resolução 231/2024, que institui uma campanha de Ação de Solidariedade para ajudar, através de doações para as vítimas das enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul.

Conforme o presidente da Casa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), o Poder Legislativo da Paraíba não poderia se omitir diante de uma tragédia dessa magnitude e o projeto apresentado pela Mesa Diretora tem por finalidade promover ação solidária e humana, mediante o fornecimento de apoio financeiro ao estado.

Galdino espera arrecadar algo em torno de R$200 mil e enviar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A ajuda financeira será feita através de desconto em folha, por meio de parcela única, dos servidores da Casa, assim como, dos parlamentares.

Para quem ganha até R$ 3 mil, o percentual descontado será de 1%, para os demais servidores 2% e para os deputados 4% do salário.

“Apresentamos o projeto para que possamos contribuir financeiramente e, com o dinheiro que arrecadarmos possamos comprar itens de cama, a exemplo de cobertores, em grande quantidade para a gente possa enviar aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, destacou o presidente.,