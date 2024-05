MDB de Campina Grande com nova comissão municipal

O MDB de Campina Grande está com uma nova comissão municipal provisória, já devidamente registrada junto à justiça eleitoral.

O advogado Fábio Thoma (foto), atual secretário de Ação Social da PMCG, é o novo presidente municipal do partido.

O ex-vereador Galego do Leite (Joseildo Alves dos Santos) foi designado também a direção do partido, mas está licenciado por conta de sua participação no processo eleitoral que se aproxima.

Laryssa Alves, ex-secretária de Ciência e Tecnologia da prefeitura campinense, é a nova tesoureira do partido.

Demais integrantes da nova comissão municipal provisória do MDB: Alixandra Alves da Silva, Ana Claudia Oliveira da Nobrega Vital do Rêgo, Ayslane Rayssa Santos Cavalcante, Anderson Almeida, Metuselá da Costa Agra, Pedro Henrique da Nóbrega Vital do Rêgo, Pamela Vital do Rêgo Freire e Vanusa Giometti Barbosa de Lima.