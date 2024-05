Deputado espera que MP acolha ação contra secretárias da Paraíba

O deputado George Morais (União Brasil) espera que o Ministério Público tome as providências cabíveis diante da ação que a oposição impetrou contra a postura da secretária executiva da Educação, Maria Elizabete Araújo, e de Pollyanna Loreto, secretária executiva de Administração, de Suprimentos e Logística, que não cumpriram com a convocação dos parlamentares para darem explicações sobre as ações da Pasta, em audiência pública, na Assembleia Legislativa.

Para o deputado, as secretárias cometeram crime de responsabilidade ao desobedecerem à convocação, fato este passível de punição. “Estamos tomando as medidas cabíveis e esperamos que o Ministério Público possa tomar as providências considerando o desrespeito, a falta de diálogo”, disse.

O deputado reclamou ainda que já foi divulgada a agenda oficial dos trabalhos legislativos desta semana e não há notícia também da presença do secretário de Educação, Roberto de Araújo Souza, na audiência pública da Assembleia Legislativa, cuja convocação foi transformada em convite porque o secretário estava se sentindo desconfortável e que o convite permitiria mais tranquilidade, mas o diálogo parece não vai se confirmar.

“Então, isso mostra unicamente que a intenção do governo é fugir, esconder e não debater, usou de manobra ardil, que ficou muito clara para todos. Por isso, a oposição estará de forma fiscalizadora cobrando as providências para a melhoria da educação paraibana”, declarou.