O deputado George Morais (União Brasil) é o novo líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa em substituição ao deputado Sargento Neto (PL), que vai assumir a Pasta de Serviços Urbanos do município de Campina Grande a convite do prefeito Bruno Cunha Lima.

Em postagem publicada na manhã desta terça-feira, o deputado disse estar pronto para buscar soluções para os problemas e encontrar os melhores caminhos para os desafios do Estado.

“Com esses objetivos, assumo a grande responsabilidade de comandar o bloco de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, na certeza que muito contribuiremos para que ações concretas se realizem em favor da população e superem os simples discursos”, destacou.

George Morais é o autor da ação contra as secretárias da Pasta de Educação, Maria Elizabete Araújo e Pollyana Loreto, no Ministério Público, por descumprirem a convocação para uma audiência pública na Assembleia Legislativa para prestar explicações sobre ações da Pasta. Conforme o parlamentar, as secretárias cometeram crime de responsabilidade e devem ser punidas.

O presidente da Casa, Adriano Galdino (Republicanos) comentou a postura de George Morais e disse que ele tem feito um mandato com muita competência, determinação e firmeza dentro do campo da oposição e faz um movimento dentro daquilo que ele acha correto.