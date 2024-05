Colunista comenta polêmica sobre ação contra mesa diretora da ALPB

O deputado-presidente Adriano Galdino (Republicanos) descartou, ontem, qualquer participação do partido Solidariedade (SD) na ação que o PSDB protocolou, no Supremo Tribunal Federal, para contestar a antecipação da eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba no biênio 2025/2026.

A eleição ocorreu em fevereiro de 2023.

Galdino, com a intermediação do deputado federal Hugo Motta (REP), passou o assunto ´a limpo´ numa conversa telefônica com o deputado paulista ´Paulinho da Força´, presidente nacional do SD.

O fato reforçou o ´foco´ no território paraibano: “Não sejamos ingênuos. Imagina o que um cidadão de São Paulo, Rondônia ou do Acre teria interesse numa ação dessa. É claro que não!”

“Essa ação – prosseguiu Adriano – tem sim uma digital paraibana ou mais de uma digital paraibana. Isto é fato, é realidade! Mas não vou acusar ninguém nem especular”, comentou Adriano.

O presidente da ALPB disse que “estamos trabalhando no sentido de encontrar quem foi (que instrumentalizou a ação), para que a gente possa externar e a Paraíba possa tomar conhecimento de pessoas que jogam por trás, fazem o jogo nas costas”.

“Isto vai aparecer, mais dias, menos dias”, emendou.

Todavia, é importante resgatar uma postagem nas redes sociais de Adriano Galdino, no final de semana: “Reflexões, análises, alegria, decepção. Como disse Chico Buarque, ´apesar de você, amanhã há de ser outro dia´, e vamos pra luta”.

O inesquecível jurista e professor Vital do Rêgo tinha por hábito abordar temas palpitantes com o uso da “exegese”, que vem a ser uma interpretação cuidadosa e/ou aprofundada de uma palavra ou expressão.

Aplicando-se a “exegese” às palavras do presidente da ALPB é possível inferir que ele já tem indícios claros de quem é o ´sujeito oculto´ dessa ação que tramita no STF, como também é possível deduzir a indicação de que se trata de alguém que não integra a oposição formal ao seu agrupamento político.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

