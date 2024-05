“Tudo pode acontecer”. A declaração é da deputada Cida Ramos, que espera que a executiva nacional do PT, que adiou mais uma vez a decisão do processo eleitoral de João Pessoa para a próxima segunda-feira (20), decida pela candidatura própria na disputa pela Prefeitura da capital paraibana e não pelo apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP).

“A grande maioria quer a candidatura própria e eu tenho certeza que o PT nacional vai levar isso em consideração, porque o debate hoje é mudança de tática eleitoral, apoio a uma possível outra candidatura ou a minha pré-candidatura. Eu estou apostando nessa capacidade avaliativa do partido, que a direção nacional vai levar em conta o manifesto que o partido fez, as plenárias, as reuniões e eu estou confiante”, disse.

A deputada refutou que as denúncias investigadas pela Operação Mandare contra a gestão de Cícero Lucena têm atrapalhado as discussões internas do partido e disse que está focando na unidade do PT.

“Quem me conhece sabe que eu tenho procurado mais, do que entrar em polêmica, em reunir o partido, em ouvir aqueles que estarão nas ruas, nas praças pedindo voto para fortalecer o partido e a candidata”, destacou.

Para Cida Ramos, o prefeito Cícero Lucena que procure responder nas instâncias que lhes são devidas sobre as investigações da Operação Mandare na gestão dele.

“Estou preocupada é com o PT, em como fortalecer e crescer esse partido na Paraíba e tenho certeza que posso cumprir esse papel”, declarou.