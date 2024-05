O empresário Eduardo da Silva Medeiros deu entrada junto à presidência da Câmara Municipal de Campina Grande, com base na Lei de Acesso à Informação, com um pedido de informações referente à recente aprovação do reajuste nos subsídios dos vereadores e outras concessões ao próprio exercício parlamentar.

O que foi questionado: qual o percentual preciso do reajuste nos salários dos edis?

Quanto o Poder Executivo repassa mensalmente à Câmara?

Qual é a verba de gabinete de cada um dos vereadores?

Existem diferenças de repasse de verbas de gabinete entre os vereadores? Se existir, por qual motivo? Existe folha de ponto ou ponto eletrônico para os assessores dos vereadores?

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

