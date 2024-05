Gerou muita polêmica e confusão o projeto de Lei Complementar 40/2024 do deputado federal paraibano Hugo Motta (Republicanos), que trata da concessão de créditos aos trabalhadores, apresentado na Câmara Federal nessa quinta-feira (10) e terminou sendo retirado de pauta, cujo anúncio foi feito pelo próprio deputado, após a repercussão negativa do projeto.

“Diante de toda discussão que foi gerada, dos debates internos aqui dentro da Casa, na mídia e nas redes sociais, nós estamos retirando o projeto para que ele seja melhor discutido. Tenho convicção que o projeto tem pontos positivos, que podem ajudar o Brasil e facilitar a vida do nosso trabalhador e trabalhadora”, garantiu o presidente do Republicanos na Paraíba.

Segundo Motta, gerou-se muita fake news de que o projeto de lei se tratava de um confisco, quando a intenção era fazer que o trabalhador pudesse acessar mais facilmente o crédito nas instituições bancárias do país. Também teria a condição de estimular a competitividade entre os bancos, o que permitiria ao trabalhador o direito de escolher onde ele queria ter a sua conta bancária.

O deputado explicou que, além disso, o projeto traz propostas para redução na taxa de juros de empréstimos, que são importantes para ajudar na resolução de problemas das famílias brasileiras.

Motta afirmou ainda que todas as autorizações e empréstimos só seriam feitos com expressa autorização do trabalhador. “Falar em confisco não é verdade, falar em confisco é fake news”, destacou.

O republicano negou ainda que tenha conluio e nem conversas com bancos, instituições financeiras e muito menos com associações que representam essas instituições no Congresso Nacional.