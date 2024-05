Deu o que falar na manhã desta sexta-feira (10), um áudio que teria sido vazado com o deputado Tovar Correia Lima (PSDB) dizendo que em Campina Grande a oposição vai ter que fabricar uma candidatura e que o fabricado recai sobre o nome do ex-deputado federal, Pedro Cunha Lima (PSDB). O áudio era referente às eleições de 2022, mas, deram outra conotação para as eleições municipais deste ano.

O deputado, que se encontra em Nova York e chega à Paraíba neste sábado (10), gravou um áudio e enviou à imprensa, explicando que a sua fala foi dita em outro momento eleitoral, mas que deram outro contexto.

“Quero deixar claro que estão fazendo uma montagem, de um áudio meu de 2022 e esse áudio estão cortando ele, que tinha um contexto totalmente diferente para que dê uma conotação diferenciada do que está acontecendo”, explicou.

Tovar esclareceu ainda que segue com o deputado federal, Romero Rodrigues (Podemos) na decisão que ele tomar.

“Já deixei claro isso, já expressei nas rádios, já falei com quem tinha de falar sobre esse assunto e quero deixar claro que o que está circulando é uma espécie de fake news, porque estão deturpando uma situação que foi de 2022”, garantiu o tucano.