Deputada do PSDB diz que não sabia de ação do partido contra ALPB

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) se manifestou nesta quarta-feira (8) sobre a ação protocolada pela direção nacional do PSDB junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), contestando a antecipação da eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) no biênio 2025/2026. Em entrevista repercutida na Rádio Caturité FM, a parlamentar se mostrou indignada com a situação e afirmou que não foi consultada sobre a ação.

– Eu não sabia dessa ação, fiquei sabendo pela imprensa. Eu não sabia, não fui consultada, aliás, os deputados do PSDB na Paraíba não foram consultados, estamos levando uma culpa de algo que sequer sabíamos – declarou Camilla Toscano.

A deputada questionou a atitude da direção nacional do PSDB de entrar com a ação sem consultar os representantes do partido na Paraíba. “Acho que caberia ao partido pelo menos consultar os três deputados”, salientou.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

