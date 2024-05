O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), mostrou-se irritado com a imprensa quando indagado sobre sua relação com os integrantes do Partido Republicanos por conta das cobranças do partido quanto aos pleitos feitos ao setor de Educação.

Em entrevista concedida nesta quinta-feira (9), por ocasião da comemoração do Programa Alfabetiza Mais para crianças na idade certa, que completa um ano de execução nas escolas da rede pública, Azevêdo se esquivou de responder aos repórteres sobre o assunto.

“Gente, vamos tratar de educação. Vocês têm uma ânsia para uma discussão que não está em pauta, que não é importante e que já passou. Essa é a grande verdade”, enfatizou.

O governador comentou ainda sobre a transformação da convocação dos secretários da Pasta de Educação para convites pelos deputados e disse que da mesma forma que um deputado (George Moraes/União Brasil) apresentou um requerimento solicitando que fosse feita uma convocação, a liderança do governo, o deputado Chico Mendes, apresentou outro para transformar em convite.

“O Plenário é soberano e aprovou, o que é considerado algo natural”, destacou, refutando o fato de se tratar de uma manobra dos governistas, uma vez que os dois requerimentos foram aprovados por maioria. “Eu não entendo se um é tratado assim e o outro não”, disse.

Ele garantiu que os auxiliares irão no momento certo apresentar as ações do governo, a exemplo da comemoração do Programa de Alfabetização e de outras ações que o governo tem feito para avançar na área de Educação da Paraíba.