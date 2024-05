Entenda o impasse sobre a ida de secretário da Paraíba à ALPB

O não comparecimento da secretária estadual (executiva) de Gestão Pedagógica ao plenário da Assembleia Legislativa, ontem, mais uma vez, tensionou o ambiente do plenário.

O deputado-presidente Adriano (Republicanos) justificou a ausência invocando um requerimento aprovado no dia anterior, de autoria dos deputados Chico Mendes (PSB), líder do governo, e Tanilson Soares, em meio às votações em bloco.

O documento converte de convocação em convite o chamamento à auxiliar do governador João Azevedo (PSB), o que – ao mesmo tempo – permite à secretária escolher o dia do comparecimento, como também a ´blinda´ de enquadramento em crime de improbidade administrativa.

Com o ´climão´ em plenário, a mesa diretora se reuniu reservadamente com os deputados presentes à sessão.

Ao final da reunião, coube a George Morais (União Brasil), vice-líder do bloco de oposição, se pronunciar: “É um dia triste para a Assembleia Legislativa (ALPB). Houve uma fuga, uma manobra ardilosa da Secretaria de Educação, que não quer debater os problemas, as denúncias e as críticas”.

Para Morais, “foi um requerimento ´fake´, que magicamente foi aprovado ontem (3ª feira), e que não converte, de forma alguma, a convocação em um convite”.

George disse que o bloco oposicionista fará uma representação contra a secretária Elizabeth Araújo no Ministério Público da Paraíba “para que ela responda pelo crime de responsabilidade”.

“E é isto o que a oposição fará: representará a secretária. Foi um desrespeito, principalmente com todos aqueles que querem debater a caótica situação de desorganização da Educação na Paraíba”, acrescentou o deputado do União Brasil.

A crise gerada no âmbito da Secretaria de Educação da Paraíba começou com pesadas críticas à atuação do titular da Pasta, Roberto Santos, por parte de deputados do Republicanos, justamente a legenda que fez a indicação dele para a SEC.

Pelo ´andar da carruagem´, as lideranças do REP perderam o interesse na confrontação.

Ou o governador João Azevedo já fez a ´diluição´ da crise interna em sua base político-eleitoral usando as ferramentas que tem à sua disposição.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

