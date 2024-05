O deputado Branco Mendes disse em entrevista à imprensa, nesta quinta-feira (09), que está sanado o conflito entre os deputados do Republicanos e o governador João Azevêdo (PSB), por conta de várias reclamações de pleitos não atendidos entre eles e a Pasta da Educação. Havia rumores de que o partido teria pedido a exoneração do secretário Roberto de Souza.

Branco Mendes minimizou os fatos e disse que dentro da vida pública, de uma administração, sempre há alguns conflitos.

“Isso faz parte do parlamento com o Executivo, mas isso tudo dentro da normalidade. O governador João Azevêdo é um homem equilibrado, de trabalho e digno, assim como o presidente do nosso partido, deputado Hugo Motta, que também é uma figura extraordinária, que tem bom senso e eles querem ver o bem da Paraíba”, declarou.

O deputado disse ainda que de sua parte nunca teve nenhum problema com o governo, mas se algum arranhão existiu dentro do Republicanos, foi passageiro e estão agora de bem, Republicanos e governo, para que possam pensar em algo maior para a Paraíba.

“O futuro do nosso estado está realmente sob o comando do Executivo, do Legislativo e sob a presidência do nosso Republicanos. Garanto com todas as letras que está tudo superado”, assegurou.