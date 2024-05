Câmara de João Pessoa revoga título de ‘persona non grata’ a Bolsonaro

Após debates e divergências de opiniões, a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) votou pela revogação do título de ‘persona non grata’ atribuído ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão foi tomada pela Mesa Diretora com base no parecer da procuradoria da Casa, que ressaltou a inexistência desse título no regimento interno da Câmara.

O vereador Junio Leandro (PDT), autor do projeto que concedeu o título a Bolsonaro, expressou sua discordância em relação à decisão da Mesa, classificando-a como “ilegal”.

Ele argumentou que a proposta foi aprovada por unanimidade e que, de acordo com o regimento interno, a decisão do plenário deveria prevalecer, já que não há previsão específica para esse tipo de situação.

Por outro lado, o vereador Carlão (PL), que também é vice-presidente da Câmara, celebrou a revogação do título, afirmando que representa “justiça”.

Segundo Carlão, Bolsonaro nunca foi considerado ‘persona non grata’ em João Pessoa, e a decisão da Casa apenas confirmou esse entendimento. Ele ainda criticou os vereadores que propuseram a concessão do título, acusando-os de trabalharem com desinformação.