Deputados trocam farpas durante sessão por conta da Operação Mandare

O clima esquentou durante a sessão desta terça-feira (07), entre os deputados Hervázio Bezerra (PSB) e o deputado Wallber Virgolino (PL), tudo por conta da Operação Mandare deflagrada na última sexta-feira (03), que investiga atuação de grupo criminoso em órgãos da Prefeitura de João Pessoa.

A secretária de Saúde, Janine Lucena, filha do prefeito, é uma das pessoas investigadas pela Polícia Federal.

O deputado Wallber Virgolino fez um discurso inflamado sobre o assunto e disse que já havia narrado da tribuna o esquema criminoso da PMJP com traficantes presos.

“Não é de hoje que eu venho denunciando essa ligação de traficantes perigosíssimos com agentes públicos, principalmente, com a própria filha do prefeito, essa situação não pode ser relativizada”, enfatizou.

Ele pediu ainda a exoneração da Secretária de Saúde ainda que sabendo que não seria possível por se tratar da filha do próprio prefeito. “Mas isso é só a ponta do iceberg. Eu digo e provo”, ressaltou o deputado, acrescentando que mulheres e parentes de traficantes estão empregados na Prefeitura, o que garante a passagem livre do prefeito para pedir votos nas comunidades.

Wallber reclamou ainda o fato de a imprensa ter dado mais ênfase ao vídeo que postou dando dinheiro à mulher do que a investigação da Polícia Federal na Prefeitura de João Pessoa.

“A que pontos chegamos nessa Paraíba, mas eu não vou me calar. Eu não tenho medo e quero que alguém diga que eu tenho ligação com presos ou se eu recebi algum dinheiro. Não podemos ter qualquer tipo de relação com criminosos como está havendo hoje na política paraibana”, bradou.

O deputado Hervázio Bezerra em defesa do prefeito, cujo filho (Leo Bezerra/ PSB) é o vice-prefeito da Capital, criticou a atitude do deputado Wallber Virgolino de atacar a família do prefeito Cícero Lucena (PP) e de ter confundido investigação com condenação.

“Vossa excelência já quer condenar. Deputado Wallber, nem Vossa Excelência e nem ninguém pode querer condenar o prefeito Cícero e sua filha Janine por um processo de investigação. Que o Ministério Público cumpra com o seu papel, mas as regras da lei de busca e apreensão estão distantes da condenação”, destacou.

Hervázio também criticou o comportamento do deputado nas redes sociais que havia publicado um vídeo dando dinheiro à mulher e dizendo que ia passar o final de semana em Sapé, numa vaquejada e ainda tirou a aliança.

O deputado quis saber que exemplo de família Wallber queria dar com isso.Houve bate-boca,fora dos microfones porque Wallber não estava com a fala e nem tinha o direito de apartear o deputado Hervázio Bezerra.