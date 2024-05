Deputado Sargento Neto: “Eu não vejo Romero não sendo candidato”

Ao comentar ontem, na Assembleia Legislativa, a conversa que havia mantido no dia anterior com o ex-senador Cássio Cunha Lima, em Campina Grande, o deputado Sargento Neto (PL) disse que o seu interlocutor seguia tentando “um consenso”, mas que “pela conversa as chances de Romero (Rodrigues) sair candidato (a prefeito) é de quase 90%”.

Neto disse que “espero que nos próximos dias Romero possa se posicionar” de forma definitiva.

Para ele, a dúvida remanescente é “se Romero vai sair para a disputa com ou sem o apoio do governo”.

“Eu não vejo Romero não sendo candidato. Não falou ainda, mas as suas ações, os seus gestos, a falta de presença em Campina têm mostrado isto”, reforçou o deputado, frisando em seguida que “há um desconforto em todo grupo” com esse impasse, atingindo até a oposição na percepção do parlamentar.

Sargento Neto disse que o prefeito Bruno Cunha Lima (UB) formalizou o convite para que ele assuma a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, o que deverá ser concretizado na próxima semana.

O impasse (para Neto aceitar o convite) reside na situação dos suplentes de deputado do PL, atualmente não muito afinados com o ´andar de cima´ da legenda

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

