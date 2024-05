Deputado nega qualquer intervenção de Azevêdo na postulação do PT em relação à disputa pela PMJP

O deputado estadual Luciano Cartaxo negou qualquer intervenção do governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB) em relação à postulação do PT nas eleições municipais de João Pessoa. Segundo Cartaxo, a direção nacional do partido ainda não decidiu sobre o processo de João Pessoa, mas disse que vai lutar pela candidatura própria, incluindo o nome dele como pré-candidato a prefeito de João Pessoa.

Conforme o deputado, mesmo que o PT tenha em nível nacional uma aliança com o PSB, isso não impede que o partido tenha sua candidatura própria.

“Muito pelo contrário, é o momento de a gente colocar isso para a cidade de João Pessoa. O PT é um partido forte, é o maior partido do Brasil, que tem tempo de TV e fundo partidário muito grande, com uma militância extraordinária e nós vamos colocar o nosso nome e construir essa unidade interna para ter uma candidatura própria”, destacou.

Cartaxo informou ainda que até o momento não tem nenhuma notícia sobre tal posicionamento do governador João Azevedo de estar intervindo no sentido de uma aliança com o PT de João Pessoa para com a chapa PP/PSB.

“Particularmente, não fui procurado pelo governador para poder tratar desse tema específico de João Pessoa”, declarou.