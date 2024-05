Presidente do PT em Campina critica postura indefinida de Romero Rodrigues

O professor Hermano Nepomuceno, presidente do PT em Campina Grande, disse ao programa Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, que um “diagnóstico” sobre a situação político-eleitoral da cidade foi entregue ao governador João Azevedo, no último final de semana, e deve ser levado em consideração por ele.

“Como é possível alguém do mesmo grupo discutir (sobre as eleições) na situação e na oposição”, comentou o petista ao se reportar ao deputado Romero Rodrigues.

Hermano externou que “o meu entendimento” é que a pré-candidatura do deputado Inácio Falcão (PCdoB) a prefeito seja mantida, mesmo que o governador acerte uma aliança com Romero.

“A forma (de Bruno e de Romero) de tratar a coisa pública é a mesma. O Hospital da Criança feito por Romero não existe, não funciona”, grifou Nepomuceno.

Os dirigentes das três legendas, na verdade, entregaram a Azevedo uma pesquisa qualitativa contratada pela direção nacional do PCdoB.

A pesquisa mostra “o desencanto” da população com a atual gestão, bem como uma direta vinculação do prefeito Bruno e de seu antecessor Romero com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

*notas repercutidas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

Aparte: anúncio junto ´com a pamonha´ em Campina Grande (paraibaonline.com.br)